Google a confirmat ca seria Pixel va continua anul acesta.

Vice-presedintele hardware de la Google, Rick Osterloh, a anuntat ca succesorul Google Pixel ce va fi lansat in acest an! Pixel si Pixel XL au fost 2 dintre cele mai apreciate telefoane din acest an, interesul provocand chiar o problema pentru Google - stocul nu a fost, in multe randuri, suficient, scrie GSM Arena.

"Puteti conta pe un succesor anul acesta, chiar daca nu aflati o veste de la mine acum. Acesta este ristmul natural al industriei, puteti conta pe noi ca il vom urma" a declarat Osterloh.

Daca pretul pe care l-a avut Google Pixel nu a fost primit cu la fel de mult entuziasm ca telefonul, Osterloh a mentionat si ca "Pixel va ramane premium". Cu alte cuvinte, pretul va fi in aceasta zona.