Cei de la Business Insider au publicat noul top al telefoanelor din acest moment.

Mobile World Congress de la Barcelona s-a incheiat iar mai multe telefoane extrem de interesante au fost prezentate la conferinta. Business Insider, cei care publica lunar un top al telefoanelor, au prezentat noul clasament iar acesta contine cateva telefoane abia lansate.

Cum insa nu au pus mana pe LG G6, Huawei P10 sau .. Nokia 3310 pentru review-uri, acestea nu apar in top. Lider in clasament nu este vreun telefon al granzilor Samsung si Apple.

Antonio Villas-Boas de la Business Insider considera Google Pixel cel mai bun telefon din lume in acest moment. Avand versiunea curata de Android si asistentul virtual, Pixel este considerat de Villas-Boas superior lui iPhone 7 Plus din punct de vedere al ecranului si pentru ca vine cu incarcare rapida. Camera de pe Google Pixel a fost clasata pe primul loc de catre DxOMark iar acest lucru reprezinta un alt atuu.

Iata topul:

20. BlackBerry Classic

19. BlackBerry Priv

18. Moto G4

17. LG G5

16. Samsung Galaxy Note 5

15. ZTE Axon 7

14. LG V20

13. HTC 10

12. Moto Z

11. Huawei Mate 9

10. OnePlus 3T

9. iPhone SE

8. iPhone 6S

7. iPhone 6S Plus

6. Samsung Galaxy S7

5. Samsung Galaxy S7 Edge

4. iPhone 7

3. iPhone 7 Plus

2. Google Pixel XL

1. Google Pixel

Pe langa telefoanele mentionate, cei de la Business Insider noteaza si lista telefoanelor cu sanse mari sa intre in top in urmatoarele luni: Samsung Galaxy S8, LG G6, Sony Xperia XZ Premium si Moto G5 Plus.