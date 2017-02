Cei de la Synaptics au prezentat noua tehnologie biometrica.

Tehnologia prezentat de cei de la Synpatics are menirea de a adauga un nivel suplimentar de securitate pentru utilizatori. Ea a fost prezentata anul acesta la Consumer Electronics Show.

Doug McArthur de la Synaptics explica in clipul de mai jos cum functioneaza aceasta tehnologie. Odata instalata pe un telefon cu Android, ea poate fi gasita in setari sub denumirea "SentryPoint Authentication".

Cu ajutorul aplicatiei, sunt luate in considerare amprenta si chipul persoanei ca factori biometri pentru autentificare.