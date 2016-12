Senzorul de amprenta va suferi modificari importante. Devenit o caracteristica obisnuita pentru toate telefoanele de top, acesta reprezinta atat un element de securitate, cat si o unelta pentru camera foto, de exemplu.

Cei de la Synaptics au dezvaluit astazi primul scaner de amprenta optic din industrie pentru smartphone-uri si tablete, acesta functionand prin 1mm de sticla. Permite si un design fara buton si pastreaza functia de securitate biometrica de mare precizie intacta.

FS9100 functioneaza chiar si prin sticla tip 2.5D, astfel ca acest senzor va ajunge pe smartphone-urile ce vor fi lansate in 2017. Cum unul dintre primele zvonuri legate de Galaxy S8 a fost ca acesta va veni fara buton home, anuntul facut de Synaptics reprezinta o noua confirma a acestei schimbari.

#synaptics announces what sounds a lot like the Galaxy S8 optical fingerprint scanner https://t.co/rT5jMBnZSL pic.twitter.com/rfElfGB4td