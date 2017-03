Un nou brevet pentru care au aplicat cei de la Sony permite incarcarea unui smartphone prin ... "furtul" de energie de la un alt device. Brevetul descrie un mod de a transfera energie intre device-uri prin tehnologia NFC.

Nu este specificat ca aceste device-uri sa fie obligatoriu telefoane, fiind numite "device-uri electronice portabile". Astfel, ar putea aparea baterii externe care sa incarce wireless un telefon.

Desigur, fiind vorba despre un brevet, acest lucru nu inseamna ca tehnologia va fi si aplicata intr-un produs real.

