Plecand de la zvonuri si speculatii, cei de la Concept Phone au creat un clip de prezentare ce se poate apropia de adevar.

HMD Global a readus brandul Nokia pe piata de smartphone-uri iar Nokia 6 are un succes urias in China. Insa adevarata lovitura este in continuare pregatita - flagship-ul Nokia 8.

Concept Phones si-a imaginat telefonul plecand de la zvonuri si informatii. Ei si-au imaginat un telefon cu display de 5.7 inch AMOLED 2K, 6GB de RAM, 128GB memorie interna si camera de 22.3MP cu dual-LED flash.

"Da, device-ul aduce aminte de seria Lumia, mai ales de modelul 950, dar panelul de sticla se intinde pe toata suprafata, pana aproape de margini. Momentan e greu de crezut ca se va alege un ecran curbat. Vedem si 2 difuzoare pe partea din fata, Nokia 8 urmand sa ofere un sunet demential" spun cei de la Concept Phone.

Ramane de vazut cate dintre acest lucruri vor fi si pe versiunea reala a Nokia 8, telefon care ar urma sa fie prezentat oficial luna aceasta la MWC.