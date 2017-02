Pretul de la care a inceput licitatia a fost de 100.000 de dolari.

Un telefon din biroul lui Adolf Hitler, de la care liderul nazist a transmis ordinele prin care a trimis la moarte milioane de oameni, a fost vandut cu 243.000 de dolari, la o licitatie organizata weekendul trecut in statul american Maryland, informeaza BBC.

Identitatea cumparatorului, care a licitat prin telefon, nu a fost dezvaluita de organizatori. Licitatia, organizata in localitatea Chesapeake din Maryland, a inceput de la pretul de 100.000 de dolari.

Telefonul lui Adolf Hitler are numele acestuia gravat pe spate, sub o svastica si o stema nazista. A fost gasit in buncarul din Berlin al liderului nazist in anul 1945.

Soldatii sovietici l-au facut cadou ofiterului britanic Ralph Rayner ca suvenir, la scurt timp dupa capitularea Germaniei. Licitatia a fost organizata de casa Alexander Historical Auctions.

La aceeasi licitatie a fost vanduta si o figurina din portelan reprezentand unul dintre cainii lui Hitler, un ciobanesc alsacian. Figurina s-a vandut cu 24.300 de dolari.