WhatsApp ofera un nou element de siguranta.

WhatsApp tocmai a introdus un update major pentru setarile de siguranta. Aplicatia a adaugat oficial suport pentru verificarea in doi pasi ceea ce previne ca alta persoana sa-ti activeze numarul de telefon fara un cod de 6 cifre.

Functia, aflata in faza de testare inca din luna noiembrie, apare in ultimul update al aplicatiei lansat pentru versiunile de iOS, Android si Windows Phone. Pentru a o activa trebuie sa mergi in Setari, cont, verificare in doi pasi. Dupa aceea vei fi rugat sa alegi codul de 6 cifre, sa-l confirmi, precum si sa oferi o adresa de mail pentru recuperare codului in cazul in care il uiti.

Din pacate, verificarea in doi pasi poate fi dezactivata fara cod astfel ca in continuare contul tau este vulnerabil in cazul in care telefonul ajunge pe alte maini. Insa update-ul ofera un nou element de siguranta in cazul unei tentative de a intra in cont de la distanta.