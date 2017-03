Totul a fost surprins de camerele CCTV.

Patronul unui magazin de reparatii de smartphone-uri a dezaluit momentul in care un iPhone a explodat in mainile unui client. Simon Owen a publicat imaginile CCTV in care vedem cum un iPhone 6 Plus incepe sa scoata fum la putin dupa ce proprietarul lui intrase in magazinul din Queensland, Australia.

Barbatul a adus telefonul la magazin pentru a-i inlocui display-ul spart si pentru ca bateria telefonului se descarca foarte rapid. "Am scos carcasa telefonului si ne pregateam sa preluam telefonul. Apoi clientul a luat telefonul si a aplicat o presiune normala pe ecran, aceeasi pe care o persoana o aplica in folosirea de zi cu zi a smartphone-ului.

Bateria a clacat si a explodat. Forta exploziei initiale a facut ca ecranul sa sara de pe telefon. Trageti singuri concluziile, dar imaginati-va daca se intampla asta cu 5 minute mai devreme cand clientul conducea masina in drum spre magazin..." a spus purtatorul de cuvant al magazinului. "Este 100% o coincidenta ca s-a intamplat incidentul chiar cand a venit sa repare telefonul" a spus si Owen pentru Sydney Morning Herald.

Nu este cunoscut in acest moment daca proprietarul telefonului raportase problema la Apple. Compania nu a oferit pana acum vreun comunicat dupa acest incident.