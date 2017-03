Noua consola Nintendo Switch a batut recordul de vanzare rapida.

La doar trei zile dupa lansarea Nintendo Switch, noua consola hibrida este foarte solicitata. A batut deja recordul anterior stabilit de Nintendo Wii pentru cea mai rapida vanzare de console. Informatia vine de la Reggie Fils-Aime, presedintele Nintendo America, scrie Business Insider.

Din pacate, conducerea companiei nu a facut publice cifre de vanzari, astfel incat este imposibila o comparatie concreta intre vanzarile primele vanzari de Nintendo Wii si Nintendo Switch. Consola Wii s-a vandut in 600.000 de exemplare in primele 8 zile de la lansarea pe piata.

Nintendo Switch este o consola hibrid, putand functiona in doua forme: consola portabila si consola fixa. Un alt avantaj este ca noua consola poate fi folosita pentru unul dintre cele mai populare jocuri din prezent - The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In curand va fi lansat un alt joc foarte asteptat de gameri - Super Mario Odyssey, care va fi disponibil exclusiv pe Nintendo Switch.