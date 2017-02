Peste 300.000 de oameni au protestat in 50 de orase din Romania pe 1 februarie 2017.

Romania a devenit subiect de discutie in presa din intreaga lume. Imaginile cu protestatarii din ultima saptamana s-au raspandit foarte rapid in epoca retelelor de socializare - 150.000 de oameni au iesit in Bucuresti pe 1 februarie si tot atatia in restul tarii.

Fotografii au fost 'aproape' de protest, reusind sa surprinda scene incredibile. Fie ca se aflau sus pe cladire pentru a incerca sa prinda intr-un singur cadru toti cei veni la protestul pasnic, fie ca s-au aflat in mijlocul luptei de strada inceputa atunci cand galeriile de la fotbal au ajuns la Piata Victoriei pentru acest scop, imaginile au devenit virale pe internet.

Sute de like-uri si share-uri au facut ca mobilizarea sa fie si mai mare iar mesajele sa se raspandeasca. Astfel au iesit oameni si din 12 orase din afara tarii pentru a protesta impotriva ordonantelor de urgenta adoptate de catre Guvern.