Shopping, gaming, educatie, entertaining, activitati financiare, socializare, toate acestea intra pe lista principalelor activitati pe care miliarde de utilizatori online la nivel global le desfasoara pe telefoane, tablete sau computere.

O analiza realizata in 2017 de agentia Zenith arata ca mai bine de 70% dintre utilizatori intra pe internet in principal de pe telefonul mobil, iar acest trend este intr-o crestere tot mai accelerata, urmand sa mai castige inca 10 procente pana la finalul anului 2019.

5 moduri surprinzatoare in care oamenii isi petrec timpul pe internet:

1. 83% dintre utilizatori folosesc jocurile pe telefonul mobil

Pe lista intereselor utilizatorilor online, jocurile ocupa un rol extrem de important in prezent. Un raport Go-Gulf.com arata ca 83% dintre useri obisnuiesc sa foloseasca internetul pentru a se relaxa jucandu-se, iar cele mai bune jocuri pentru Android arata clar care sunt tendintele de consum pentru aceasta categorie. Userii cauta, in principal, interactivitate, strategie si posibilitatea de a se juca alaturi de prieteni, prin optiuni de multiplayer.



2. Peste 50% dintre utilizatori isi spioneaza partenerii

La finalul anului 2017, Facebook numara 2,2 miliarde de utilizatori activi, reprezentand cea mai efeverscenta comunitate online care exista in acest moment. O statistica interesanta a celor de la Go-Gulf arata insa ca peste 50% dintre utilizatorii de Facebook se folosesc de aceasta retea pentru a ramane in contact sau a-si spiona partenerii sau fostii parteneri.

3. Tara in care utilizatorii stau aproape 4 ore pe zi pe Facebook

Desi nu se afla in topul tarilor ca numar de utilizatori, Filipine este tara cu cei mai multi dependenti de Facebook, un user petrecand in medie 3,7 ore pe reteaua de socializare si 5,2 ore in general online. La acest capitol, Brazilia ocupa locul secund, cu 3,3 ore pe zi pe Facebook pentru un utilizator, urmata de Mexic, cu 3,2 ore pe zi.

4. Comunicarea, cea mai populara activitate printre utilizatori

Comunicarea ramane extrem de importanta pentru toti userii, care au ales emailul ca principala activitate online, alaturi de cautarile pe Google. Pe locul 3 se afla informatiile medicale, apoi serviciile de Maps, informatiile despre starea vremii, cumparaturile, stirile si produsele multimedia, precum muzica, filme si seriale.

5. 22% din timpul petrecut online este dedicat prietenilor

Daca 22% din timpul petrecut online este dedicat prietenilor, prin retelele de socializare, 21% se se duce spre cautarile online. In acelasi timp, 19% din timp este dedicat comunicarii prin serviciile de mesagerie si email, iar 20% contentului, prin lectura si informatiile obtinute de la marile site-uri de stiri. In timp ce site-urile si aplicatiile multimedia, precum Youtube, ocupa 13% din timp, aplicatiile de shopping online consuma 5% din perioada petrecuta de un user pe internet in fiecare zi.

Alaturi de oportunitati extraordinare pentru dezvoltare personala, internetul poate fi si plin de pericole pentru utilizatori, fie ca vorbim despre copii sau adulti. Americanii de la Kaspersky, unul dintre cele mai importante nume din securitatea online, avertizeaza in privinta unor fenomene, precum: cyberbullying, adica agresiunea verbala asupra minorilor pe retelele de socializare, cyberpredators, care face referire la cei ce obisnuiesc sa faca avansuri minorilor, dezvaluirea informatiilor personale sensibile, dar si postarile pe internet care pot provoca necazuri pe viitor, una dintre problemele despre care revista Time scrie ca ii afecteaza cel mai des pe tinerii din generatia Millennials, extrem de activi online.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: GaudiLab