Publicația Fortune a realizat un top al celor mai bune companii din lume pentru care ai putea să lucrezi în 2018.

Pentru realizarea acestui top, specialiștii au făcut un sondaj în rândul angajaților, luând în calcul nivelul lor de satisfacție, dar și deschiderea companiei la inovații, munca eficientă în echipă și programele concepute pentru a stimula salariații.

Astfel, locul de muncă ideal este cel în care colegii sunt și prieteni, șeful este un adevărat liber, respectat și în care echipa are încredere, iar munca în această companie este un prilej de mândrie pentru angajați.

În cadrul sondajului, angajații au răspuns anonim la 50 de întrebări. La chestionarul din acest an au participat peste 315.000 de angajați și au fost luate în calcul numai companiile care au cel puțin 1.000 de salariați.

Iată care sunt cele mai bune 5 companii din lume:

1. Salesforce

Compania de IT are sediul în San Francisco și este pentru al doilea an la rând pe primul rând în top. Angajații au apreciat cel mai mult implicarea conducerii companiei în proiectele sociale și în actele de voluntariat. Salesforce oferă servicii de software și cloud.

2. Hilton

Compania care are hoteluri de lux în mai multe orașe din lume numără în total peste 161.000 de angajați. Deși este un brand cu o tradiție de aproape 100 de ani, liderii sunt deschiși de propuneri și idei noi și foarte comunicativi cu angajații.

3. Mars

Celebra companie americană care a lansat pe piață diferite produse alimentare numără peste 100.000 de angajați în întreaga lume.

Printre cele mai cunoscute produse ale companiei se numără dulciurile (Mars, Twix, Skittles, Snikers, Orbit), orezul Uncle Bens, dar și hrana pentru animale (Royal Canin, Pedigree, Whiskas).

Angajații apreciază atmosfera relaxată și prietenoasă de la muncă, programul flexibil și faptul că șefii nu le verifică mereu activitatea, având încredere că fiecare își face treaba așa cum trebuie.

4. Intuit

O companie de IT cu peste 8.000 de angajați, Inutuit este apeciată pentru interesul deosebit acordat partenerilor, angajaților și clienților. Fiecare decizie este luată în folosul acestora, nu în beneficiul companiei.

5. Adecco Group

Cu 34.000 de angajați, această companie elvețiană care oferă servicii de consultanță în domeniul resurselor umane este apreciată de angajați pentru că oferă program flexibil și posibilitatea de-a îmbina armonios cariera cu viața personală.

Aici, angajatele nu se tem că-și vor pierde locul de muncă sau vor fi discriminate dacă vor deveni mame, de aceea se simt libere să trăiască așa cum își doresc.