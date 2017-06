Apple a prezentat oficial noul sistem de operare, iOS 11, in cadrul conferintei WWDC 2017.

Apple a anuntat oficial noul sistem de operare, iOS 11, in cadrul conferintei WWDC 2017. Noul sistem de operare, care va rula in curand pe milioane de dispozitive, va aduce imbunatatiri semnificative fata de versiunea anterioara, iOS 10.

O modificare importanta este sincronizarea conversatiilor intre iCloud, iOS si macOS. Practic, mesajele se vor muta in iCloud, a explicat Craig Federighi in cadrul evenimentului de lansare.

Prin urmare, daca vei sterge un mesaj de pe iPhone sau iPad, aceasta modificare se va regasi si pe Mac-ul tau, scrie The Verge.

Astfel, nu mai trebuie sa stergi de mai multe ori aceeasi conversatie sau sa primesti de mai multe ori aceeasi notificare, pe gadgeturi diferite. Toate conservatiile vor fi pastrate in iCloud, de unde pot fi recuperate pe alte dispozitive Apple.

Si asistenta virtuala Siri a primit imbunatatiri, astfel incat pe iOS 11 vorbeste mult mai natural. De asemenea, va putea face traduceri din limba engleza in chineza, franceza, germana, italiana, spaniola. Siri va putea oferi si sfaturi mai bune, personalizate in functie de interesele utilizatorului.

Aplicatia pentru camera foto vine si ea cu modificari. Pe iOS 11 vei putea face poze in Modul Portret cu stabilizator optic de imagine, cu flash sau in format HDR. Poti aplica efecte Loop sau Bounce la pozele Live. De asemenea, Apple va folosi formatul HEIF (High Efficiency Image File Format), care permite reducerea spatiului pe care il ocupa pozele in telefon.

Apple a schimbat si design-ul pentru Centrul de Control, folosit pentru a accesarea aplicatiilor mai des utilizate.

Un detaliu important este introducerea optiunii de siguranta Do Not Disturb While Driving. Astfel, nu vei mai vedea automat toate mesajele trimise.

iOS 11 va fi disponibil pentru telefoanele iPhone 5 si versiunile mai noi, pentru iPad Air si iPad Pro, iPad mini 2 si versiunile ulterioare si iPod touch.

Versiunea beta a noului sistem de operare va fi disponibila de luna aceasta.