Amazon a investit pana acum peste 40 de milioane de euro in Romania.

Compania de vanzari online Amazon, prezenta pe piata din Romania de 11 ani si care a inaugurat in octombrie, la Iasi, un nou centru de dezvoltare si tehnologie, cauta un spatiu de birouri si in Bucuresti, pentru care intentioneaza sa angajeze aproximativ 1.000 de persoane, afirma surse apropiate tranzactiei.

Intentia companiei este de a inchiria o suprafata de circa 10.000 de metri patrati.

Pana acum, compania a investit peste 40 de milioane de euro in Romania, pentru dezvoltarea tehnologiilor de ultima generatie, avand in tara 600 de salariati. La Iasi, in octombrie, au fost recrutate 400 de persoane, pe o suprafata de peste 13.000 de metri patrati. Amazon, lansat in iulie 1995, este cel mai puternic retailer online si unul dintre cei mai mari investitori in cercetare si dezvoltare la nivel mondial.

Sursa: Profit.ro