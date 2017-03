Un indiciu? Personajul a inspirat numele site-ului pe care va aflati :)

Legendarul personaj Yoda din seria Star Wars ar putea sa reapara in Episodul VIII: Ultimii Jedi, dupa ce actorul Frank Oz a indicat ca acest lucru se poate intampla. Actorul de 72 de ani a fost intrebat intr-un interviu iar raspunsul a dat nastere la multe speculatii.

"Simt ca sunt prizonier de razboi acum si nu va pot da decat numele meu, gradul si numarul de serie. Ca sa fiu corect fata de oamenii care m-au intrebat, si sunt ca o parte din familia mea, trebuie sa spun ca am fost rugat sa nu vorbesc despre asta.



Il iubesc pe Yoda. As fi fericit sa vorbesc cu voi cand imi va fi permis" a spus Frank Oz. Personajul interpretat de acesta, Yoda, a murit in Episodul VI: Intoarcerea lui Jedi. El a mai fost vazut in finalul acelui film ca spirit al Fortei alaturi de Obi-Wan Kenobi si Anakin. Vocea sa a putut fi auzita apoi in Trezirea Fortei cand Rey a avut o viziune dupa ce a atins vechea sabie a lui Luke Skywalker.