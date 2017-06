Vezi comunicatul oficial.

O echipa de studenti romani a lansat aplicatia Functionarul Public Birocratic Online – FiBO, care ii ajuta pe cetateni sa parcurga mai simplu si mai usor toate procedurile administrative atunci cand interactioneaza cu institutiile publice.

Cu ajutorul FiBO poti afla, dupa doar cateva clickuri, care sunt pasii de urmat si ce trebuie sa contina un dosar daca vrei sa obtii unul sau mai multe documente de la ghiseul unei institutii de stat.

Aplicatia FiBO fost dezvoltata de echipa castigatoare (#GLC) a evenimentului #DiploHack Bucuresti desfaşurat in 9 septembrie 2016 la Impact Hub Bucharest, program initiat si sustinut de Ambasada Olandei in Romania alaturi de OGP Romania, cu scopul de a promova utilizarea tehnologiei in dezvoltarea domeniilor precum diplomatia si transparenta institutionala.

Din echipa fac parte studentii Eduard Mititelu (Universitatea Politehnica Bucuresti), Alex Moldovan (University of Warwick), Alexandru Surdulescu (University of Essex), Alexandru Turcan (University of Warwick), care s-au intalnit anul trecut in cadrul programului de Internship al Guvernului.

„La inceput, am realizat impreuna doua aplicatii: contact.gov.ro si analytics.gov.ro, iar ulterior am participat, ca echipa, la DiploHack (un hackathon organizat de Ambasada Olandei, Impact Hub, OGP Romania). Dupa castigarea concursului, ne-am ocupat de implementarea aplicatiei pe care acum o lansam”, a declarat Eduard Mititelu, membru al echipei de tineri inventatori.

Functionarul Interactiv Birocratic Online - FIBO este o aplicatie web si mobile (iOS si Android), care le ofera cetatenilor accesul la date / informatii despre procedurile administrative privind obtinerea si/sau depunerea documentelor necesare in interactiunea cu institutiile publice (acte de identitate, permise de conducere, pasapoarte, permise de sedere, formulare fiscale etc.).

Obiectivul aplicatiei este reprezentat de transpunerea fluxurilor administrative intr-un format prietenos, disponibil cetateanului pe diverse dispozitive de comunicare.

Dezvoltarea interactiva trateaza intr-o prima faza domeniile de interes cu un impact semnificativ pentru cetateni, urmand ca intr-o implementare ulterioara sa cuprinda toate domeniile de activitate existente la nivelul administratiei publice, precum si evenimentele de viata / interactiunile dintre cetateni, organizatii si administratie.

Sistemul este gandit ca un arbore, astfel incat, pe baza unor intrebari, sa poata oferi solutii pentru cele mai specifice cazuri.

De exemplu, poti afla ce acte sunt necesare pentru un certificat de deces in cazul unei sinucideri sau pentru eliberarea unui certificat de nastere pentru un copil gasit sau abandonat de mama in unitati sanitare, ori, de exemplu, pentru „acordarea ajutorului de somaj in cazul absolventilor unei institutii de invatamant in varsta de minimum 16 ani care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit, sa se incadreze in munca conform pregatirii profesionale”.

Potrivit initiatorilor, aplicatia le este adresata deopotriva functionarilor publici, care trebuie la randul lor sa-si optimizeze activitatea.

Aplicatia este disponibila pe: www.functionarul-fibo.ro si pe iOS sau Android.

Sursa foto: Diana Oros/Inquam Photos