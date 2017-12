Apple nu a oferit detalii legate de pretul tranzactiei.

Grupul informatic american Apple a confirmat luni ca a ajuns la un acord pentru preluarea aplicatiei Shazam, care permite utlizatorilor sa identifice o melodie prin simpla directionare a telefonului spre sursa audio, informeaza Reuters.

Potrivit TechCrunch, pretul tranzactiei este de aproximativ 400 de milioane de dolari, mult mai putin decat cea de un miliard de dolari la cat era evaluat recent Shazam.

Producatorul telefoanelor iPhone a subliniat insa ca Shazam se va "potrivi perfect" cu serviciul sau de muzica Apple Music, ajutand utilizatorii sa descopere noi melodii.

Apple Music are in prezent 27 de milioane de utilizatori si concureaza direct cu Spotify Ltd, care are 60 de milioane de utilizatori.

"Shazam este utilizata de sute de milioane de persoane din intreaga lume, de pe multiple platforme. Avem planuri interesante pentru viitor si asteptam sa le combinam cu Shazam", a declarat purtatorul de cuvant de la Apple, Tom Neumayr.

Aplicatia Shazam este disponibila si pe dispozitivele care utilizeaza sistemul de operare Android insa Apple nu a spus daca va continua sa ofere si versiunea pentru Android. La inceputul acestui an, Shazam a incetat sa mai ofere suport pentru versiunea aplicatiei sale pentru Windows PC.

Sursa: Agerpres