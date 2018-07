Hackerii încearcă să fure datele de autentificare ale contului.

Experții în securitate informatică avertizează că hackerii au lansat o campanie de phishing care vizează utilizatorii aplicației My Account Orange.

Scopul lor este că obține datele de autentificare ale contului.

E-mailul trimis de hackeri are subiectul "Orange Romania iti daruieste 1000 de puncte Thank You !!" și promite de asemenea posibilitatea de a cumpăra în 24 de ore, prin aplicația Orange, un iPhone X la preț foarte bun.

Iată care este textul mailului:

„Stimate client,

Vrem sa-ti multumim pentru increderea pe care ne-o arati zi de zi. Astfel, Orange Romania iti daruieste 1000 de puncte Thank You si te invita sa descoperi avantajele utilizarii acestora, achizitonand unul dintre terminalele disponibile prin programul Orange Thank You.

Intra in contul tau, in urmatoarele 24 de ore, pentru a beneficia de o oferta speciala, in cadrul programului Orange Thank You, prin care poti achizitiona un iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, la un pret special, utilizand punctele cadou primite.

Apasa aici (link inserat) ca sa descoperi cum poti intra in posesia unui iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey.

Oferta este disponibila doar in urmatoarele 24 de ore, in functie de stock si disponibilitate.

Multumim,

Echipa Orange”

În realitate, mesajul nu este trimis de Orange, ci de la o adresă falsă, de tipul ..@ThankYou_account.js.net. Dacă accesezi linkul din mesaj vei fi redirecționat spre o pagină web falsă, care îți va fura datele de autentificare în aplicație.

Dacă ai fost păcălit în acest fel, trebuie să schimbi imediat datele de autentificare în aplicația Orange My Account. De asemenea, specialiștii recomandă să nu participăm la diferite promoții anunțate prin e-mail.