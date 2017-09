Vezi comunicatul oficial.

„Hacking Health Romania” va avea loc la Bucuresti in perioada 28-29 octombrie 2017. Organizatorii au inceput deja inscrierile.

Incepand din aceasta luna, specialistii IT care doresc sa isi prezinte ideile inovatoare, ce pot avea un impact pozitiv asupra sistemului medical din Romania, au la dispozitie un formular de inscriere pe site-ul oficial al evenimentului, http://health-hackathon.ro.

Evenimentul ”Hacking Health Romania” se va desfasura in Bucuresti in perioada 28-29 octombrie 2017 si se adreseaza specialistilor din domeniul IT (arhitecti de software, dezvoltatori si tineri antreprenori, studenti ai facultatilor de profil), precum si expertilor din sanatate.

Competitia este organizata de Smart Everything Everywhere (SEE) si compania Johnson&Johnson Romania, din dorinta de a crea un incubator de proiecte-pilot cu potential, care, odata implementate, sa raspunda unor nevoi specifice ale pacientilor din Romania, sa influenteze pozitiv starealor de sanatate si sa contribuie la dezvoltarea sistemului de sanatate.

Ambasada Statelor Unite ale Americii in România şi Camera de Comerţ Americana in România (AmCham Romania) sunt parteneri ai „Hacking Health Romania”.

Juriul hackathon-ului va fi format din experti recunoscuti in domeniile IT si sanatate, alaturi de reprezentanti ai companiilor cu renume din sectorul tech.

Membrii juriului vor mentora echipele pe parcursul evenimentului si vor alege, la final, trei proiecte caastigatoare.

Fiecare dintre acestea va primi, din partea Johnson&Johnson Romania, finantari pre-seedin valoare de 5.000 de dolari pentru dezvoltare si implementare.

Termeni si conditii pentru inscriere

Inscrierile persoanelor doritoare sa participe in cadrul hackathonului au loc pana pe data de 8 octombrie 2017. Pentru selectia participantilor se vor avea in vedere urmatoarele trei criterii:

• Trimiterea ideii de proiect odata cu inscrierea (conditie obligatorie);

• Calificarile profesionale si aptitudinile tehnice;

• Interesul aratat pentru domeniul e-health si/sau al sanatatii.

Candidaţii selectati sa participe in cadrul health hacktahon vor fi anuntati de organizatori prine-mail, pana la data de 14 octombrie 2017.

In competitie pot fi inscrise idei de produse sau de servicii digitale din domeniul sanatatii, cum ar fi: