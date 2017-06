Google a eliminat mai multe aplicatii daunatoare din Play Store.

Pentru a doua oara in aceasta luna, Google a scos din Play Store mai multe aplicatii care permiteau hackerilor sa preia controlul asupra telefoanelor Android care le instalau.

Virusul troian Ztorg, ascuns in aceste aplicatii, le conferea hackerilor calitatea de administrator asupra telefoanelor inteligente pe care erau instalate. Iar utilizatorul nici nu isi dadea seama de acest lucru, scrie Daily Mail.

Din fericire, aplicatiile daunatoare au fost descoperite de un expert in securitate cibernetica, Roman Unuchek. El a anuntat aceasta vulnerabilitate, iar Google a confirmat ca aplicatiile periculoase au fost deja eliminate.

Una dintre acestea, Magic Browser, pare sa fie un simplu browser de internet. A fost incarcat in Play Store pe 15 mai si a fost descarcat de peste 50.000 de ori. O alta aplicatie daunatoare, Noise Detector, a fost descarcata pe 10.000 de dispozitive.

Ambele aveau atasate un soft troian Ztorg, care a fost descoperit in peste 100 de aplicatii din Google PLay incepand cu luna septembrie 2016. Cu ajutorul acestui virus, hackerii pot fura bani din contul utilizatorului.

In luna aprilie, un virus similar a fost descarcat din Google Play Store sub forma unor false manuale pentru Pokemon Go si Fifa. Expertii au identificat atunci 40 de aplicatii false, care contineau un soft daunator pe care l-au numit FalseGuide.

Virusul din aceste aplicatii cere utilizatorului premisiunea de a fi administrator, iar apoi nu mai poate fi sters de pe dispozitiv, preluand complet controlul asupra acestuia.

Google ii sfatuieste pe utilizatori sa aleaga atent aplicatiile pe care le descarca din magazinul virtual si sa citeasca de fiecare data comentarii cu feedback de la alte persoane.