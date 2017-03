FC Barcelona a reusit sa castige cu 6-1 in fata celor de la PSG dupa 0-4 in tur si s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor.

Succesul istoric al celor de la Barcelona in fata celor de la PSG a atras atentia intregii lumi. Fundasul Barcei, Gerard Pique, spunea dupa meci ca "in aceasta seara se va face multa dragoste". Rasturnarea incredibila a calificarii in ultimele 7 minute din meci a facut ca interesul fata de deznodamant sa fie unul urias pe internet! Milioane de utilizatori s-au conectat pentru a vedea reusita decisiva a lui Sergi Roberto. Iar pentru cei care nu stiau despre ce este vorba, Google a oferit rezolvarea. Mai exact, cuvantul "Barcelona" a avut cele mai multe cautari de la crearea Google Trends cu scopul de a monitoriza frecventa cu care este cautata o zona sau regiune. Niciodata in cei 13 ani orasul din Catalunia nu a generat atat de mult interes. De asemenea, numele unor jucatori precum Neymar, Messi, Suarez, Pique sau Sergi Roberto au fost cautate de zeci de mii de oameni miercuri seara.

