Acest lucru se intampla desi Bill Gates continua sa ia parta la numeroase acte caritabile.

Conform unui raport publicat de Oxfam, Bill Gates urmeaza sa devina primul om din lume cu o avere de peste 100 de miliarde de dolari. Calculele acestora arata ca Bill Gates ar urma sa ajunga la o asemenea avere peste 25 de ani, cand fondatorul Microsoft ar avea 86 de ani.

In ciuda faptului ca face numeroase donatii, averea lui Bill Gates a crescut cu 25 de miliarde de dolari in ultimul deceniu dupa ce a parasit compania. Pentru a vedea care va fi averea peste cativa ani, cercetatorii au aplicatia media cresterii averilor celor mai bogate persoane din lume, aproximativ 11% incepand cu 2009. In cazul lui Bill Gates, averea in acest moment este de 84 de miliarde de dolari.

"In acest mediu, daca este deja bogat, este dificil sa nu devii si mai bogat" scriu cercetatorii in raportul "O economie pentru 99%" care dezvaluie ca 8 dintre miliardarii lumii au la fel de multi bani ca 3.6 miliarde de oameni care alcatuiesc jumatatea mai saraca a planetei.