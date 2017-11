In topul produselor se afla electrocasnice, televizoare, telefoane, dar si produse fashion.

Kantar Millward Brown Romania, companie specializata in cercetare de marketing, a publicat rezultatele unui studiu privind popularitatea evenimentului Black Friday în Romania si intentiile de achizitie ale romanilor in timpul acestui eveniment.

„Datele studiului din acest an arata ca evenimentul Black Friday a dobandit o recunoastere pe scara larga la nivelul populatiei Romaniei. Notorietatea evenimentului a fost sustinuta de participarea tot mai numeroasa din anii trecuti a comerciantilor si de apetitul romanilor pentru reduceri”, a declarat Madalin Vladu, Account Director, Kantar Millward Brown Romania.

Studiul arata ca 79% dintre romanii cu varste cuprinse între 18 si 65 de ani au auzit despre Black Friday si 45% vor sa achizitioneze ceva cu ocazia evenimentului anual de reduceri.

Ca si in 2016, lista de dorinte este dominata de produse din categoria electro-IT. 40% dintre respondenti doresc sa cumpere un produs din categoria electrocasnice mici, iar urmatoarea categorie din topul preferintelor este reprezentata de televizoare (33%).

In acest an 24% dintre romani doresc sa cumpere telefoane mobile la pret redus. Pe lista de dorinte se afla si electrocasnice mari: frigidere (20%) si masini de spalat (17%).



In randul produselor pentru care s-a inregistrat un interes in crestere in ceea ce priveste intentia de cumparare se numara, in acest an, si produsele fashion.

16% dintre persoanele care au zis ca intentioneaza sa cumpere ceva de Black Friday au mentionat aceasta categorie, iar Fashion Days este primul magazin mentionat din categoria fashion online.

Topul magazinelor pentru cumparaturi de Black Friday



Pentru a face cumparaturi de Black Friday, romanii vor alege produse atat de pe rafturile magazinelor online, cat si din retailul traditional.

Primele 5 magazine care au venit în mintea respondentilor atunci cand au fost întrebati de unde au de gand sa-si cumpere ceva de Black Friday au fost:

1) eMAG

2) Altex

3) Flanco

4) Carrefour

5) Media Galaxy

Topul categoriilor de produse pe care oamenii intentioneaza sa le cumpere de Black Friday:

1) Electrocasnice mici

2) Televizoare

3) Telefoane mobile

4) Frigidere

5) Masini de spalat

6) Produse fashion

7) Laptopuri

8) Aragaze

9) Tablete

10) Produse pentru casa si gradina

Cercetarea a fost realizata la nivel national, pe un esantion reprezentativ. La aceasta cercetare au participat 2.008 de respondenti, din mediul urban si rural, cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani.

Interviurile, realizate prin metoda CATI, s-au desfasurat in perioada 24 – 31 octombrie 2017. Eroarea de esantionare este de +/- 2,2%.

