Informatia vine de la organizatia specializata pe comertul online, GpeC.

Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie cu preturi reduse, considera un fondator al GpeC, Andrei Radu.

"Black Friday este o sarbatoare importanta si deja putem sa spunem ca piata locala este una mai educata. Clientii au invatat ca spre finalul lunii noiembrie, inainte de perioada sarbatorilor de iarna, magazinele organizeaza campanii de reduceri, cu preturi cu pana la 60-70% mai mici. Anul acesta ne asteptam ca vanzarile din segmentul comertului online sa ajunga la valoarea de 170 milioane de euro", a declarat Andrei Radu, in cadrul comunicatului.

In Romania, Black Friday este apreciat mai ales in randul cumparatorilor obisnuiti cu achizitiile din mediul online, produsele preferate fiind electronice si electrocasnice, haine si accesorii, parfumuri si cosmetice sau lucruri pentru casa si gradina.

Magazinele online importante de la noi se pregatesc de Black Friday cu cel putin 3-4 luni inainte de acest moment, considera Radu.

"Cu toate acestea, am observat ca, mai ales in cazul magazinelor mai mici, exista o oarecare lejeritate in abordarea strategiei de Black Friday. Aceasta sarbatoare nu inseamna doar realizarea unei pagini de campanie, cu produse interesante si cu preturi mai mici. Black Friday inseamna o promisiune acordata clientului, o responsabilizare a magazinelor online de la noi pentru intreg procesul, din momentul in care marfa a ajuns in depozitul magazinului pana la pastrarea promisiunii de livrare in termen a comenzilor", a spus Andrei Radu.

Magazinele online trebuie sa fie atente ca site-ul sa fie optimizat si sa faca fata unui volum de vizite mai mare, sa aiba stocuri importante pentru produsele promovate, iar echipa de relatii cu clientii sa stie sa raspunda intrebarilor venite din partea utilizatorilor, potrivit GPeC.

