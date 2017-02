GovITHub, programul guvernamental prin care specialisti IT dezvoltau proiecte pentru administratia publica, s-a incheiat.

Iata comunicatul oficial emis de catre echipa GovITHub:

In urma adoptarii ordonantei de urgenta (OUG) prin care sunt modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala privind abuzul in serviciu si a proiectului de lege privind gratierea, bursierii GovITHub se declara indignati si refuza sa isi continue activitatea sub coordonarea actualului guvern si a echipei sale de ministri.



Programul guvernamental GovITHub a fost creat in 2016 ca urmare a unei initiative de implicare civica a specialistilor IT din mediul privat care isi doresc sa contribuie in mod activ la digitalizarea institutiilor publice si la imbunatatirea relatiei cetateanului cu statul.



Principiile care guverneaza activitatea GovITHub au la baza transparenta, implicarea civica si un sistem deschis de colaborare cu societatea civila, de tip open source, care a facut posibil ca in doar 4 luni de activitate GovITHub sa dezvolte proiecte cu impact national, care in alte conditii ar fi costat statul roman peste 1 milion EURO.



In acest context, deciziile guvernului actual luate in noaptea de 31 ianuarie / 1 februarie 2017, precum si modul in care acestea au fost adoptate, invalideaza misiunea GovITHub si contravin flagrant atat principiilor care au pus bazele acestui program, cat si valorilor personale ale bursierilor. Asadar, bursierii GovITHub au luat in regim democratic hotararea sa inceteze colaborarea cu actualul guvern.



Prin aceasta pozitie oficiala ne exprimam ingrijorarea pentru directia periculoasa in care se indreapta Romania si tragem un semnal de alarma privind valorile democratice ce trebuie protejate.

Operational din 3 Octombrie 2016, programul guvernamental GovITHub reuneste voluntari si bursieri, specialisti din domeniul IT, cu scopul comun de a imbunatati infrastructura informatica a institutiilor publice respectand principiile de Open Source, Mobile Ready, Cloud Enabled, Security & Privacy.

Pe parcursul programului, GovITHub a avut parte de sustinerea a sute de voluntari care impartasesc valorile si dorinta de modernizare a societatii romanesti. Proiectele finalizate cu succes cu ajutorul lor si al numerosilor reprezentanti oficiali din administratia publica ne-au convins de viabilitatea aspiratiilor de digitalizare, transparentizare si eficientizare.