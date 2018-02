Studiile arata ca o persoana este expusa la aproximativ 5.000 de mesaje publicitare pe zi.

Recent, Google a luat o decizie radicala, introducand un adblocker propriu in browserul Chrome, astfel incat reclamele foarte agresive sa nu mai fie afisate. In acest fel, utilizatorii scapa de enervantele reclame pop-up sau de cele care ocupa intreaga pagina.

Desi vestea a fost primita cu entuziasm de cei mai multi utilizatori, decizia Google ar putea fi o problema pentru companiile care isi fac reclama online. Ele trebuie sa respecte de acum niste reguli clare, stabilite de Coalitia pentru Reclame mai bune (Coalition for Better Ads).

Dar vom scapa cu adevarat de reclamele care ne deranjeaza? Ne dorim cu adevarat asta? Sau, mai curand, vrem sa vedem numai promotii la produsele si serviciile care ne intereseaza cu adevarat?

Am vorbit cu Catalin Emilian, Country Manager la RTB House (companie specializata in tehnologii avansate de retargetare), despre viitorul publicitatii online si modul in care companiile trebuie sa comunice de acum inainte.

Yoda: Cat de mult ne influenteaza reclamele online si cat de eficiente sunt? Ne determina ele sa cumparam ceva, chiar daca nu avem nevoie?

Catalin Emilian: Studiile arata ca o persoana obisnuita este expusa la aproximativ 5.000 de mesaje publicitare pe zi. Un volum atat de mare de mesaje poate duce la dezvoltarea unei imunitati in fata lor. Totusi, comunicarea intre branduri si clienti e cruciala in vanzari, asa ca nu se poate renunta la ea. In plus, aceasta comunicare ii intereseaza si pe potentialii clienti, care isi doresc sa afle de produsele sau companiile nou aparute, in special daca acestea le pot servi nevoile mai bine. Solutia este personalizarea.

Nu exista o masuratoare universala pentru eficienta reclamelor, dar daca aruncam o privire la raportul Global Ad Spending, vedem clar ca industria e in crestere. Acesta e cel mai clar semn ca reclamele sunt eficiente. Campaniile trebuie facute cu simt de raspundere, astfel incat sa fie relevante fara a fi intruzive. Potrivit unui raport Adlucent, 71% dintre clienti ar alege comunicarea personalizata, adaptata intereselor si obiceiurilor lor. Concluzia e simpla: oamenii nu au nimic impotriva reclamelor, atat timp cat acestea sunt calitative si relevante pentru ei.

Yoda: Sunt reclamele online mai eficiente decat cele outdoor sau decat cele de la radio si tv?

Catalin Emilian: Reclamele trebuie sa urmeze utilizatorul in mediile in care acesta isi petrece timpul. Pe langa faptul ca utilizatorii petrec tot mai mult timp online, publicitatea online beneficiaza si de avantajele tehnologice pe care le ofera internetul. Avantajul principal al reclamelor online este conectarea directa cu brandul, cu un singur click, clientul ajunge pe site-ul brandului. De asemenea, dupa cum am mentionat si anterior, o alta caracteristica importanta a reclamelor online este personalizarea.

Reclamele tv/radio/outdoor sunt pregatite pentru o audienta generala, uneori pentru grupuri de oameni care sunt cele mai “predispuse” sa auda sau sa vada mesajul. Reclamele online pot fi personalizate pentru un utilizator foarte specific. Dupa cum o arata studiile, oamenii au tendinta sa dea click de doua ori mai des pe o reclama personalizata, chiar daca produsul/brandul nu le este cunoscut.

Aceste reclame sunt rezultatul unor analize amanuntite despre obiceiurile de cumparare ale clientului. Marketerii trebuie sa foloseasca cele mai actuale tehnologii care sustin personalizarea - cum ar fi deep learning. Algoritmii self-learning pot genera recomandari atat de precise incat activitatile publicitare sa fie mai eficiente cu 50%.

Yoda: Vom putea vreodata sa scapam complet de aceste reclame online? Isi doresc utilizatorii cu adevarat asta?

Catalin Emilian: Nu cred ca ne indreptam catre un internet lipsit de reclame. In primul rand, site-urile si portalurile au nevoie de reclame pentru a exista - aceasta fiind principala sursa de venit. Apoi, cercetarile demonstreaza ca oamenilor le plac reclamele personalizate, prin urmare ma indoiesc ca isi doreste cineva cu adevarat un internet complet lipsit de reclame. Toate initiativele de reglementare, cum ar fi Coalition for Better Ads si schimbarile nu au ca scop blocarea definitiva a mesajelor cu scop comercial, ci imbunatatirea calitatii acestora.

Companiile trebuie sa creeze continut mai bun, sa se concentreze pe nevoile consumatorilor si sa le ofere cea mai buna experienta cu putinta. Daca oamenii de marketing vor gandi reclamele drept un canal de comunicare si chiar indrumare a utilizatorului, industria ar putea avansa, iar clientii ar putea deveni din ce in ce mai multumiti de mesajele care le sunt afisate.

Printre reclamele care vor fi interzise in Chrome sunt incluse cele de tip pop-up, cele cu numaratoare inversa, cele care redau sunet fara interventia utilizatorului, reclamele care ocupa toata pagina sau cele animate.

Aceste reclame nu vor mai afisate indiferent daca utilizatorul acestui browser are sau nu un ad-blocker instalat. Google Chrome este folosit in prezent de peste 50% dintre utilizatorii online.