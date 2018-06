Uber a transmis mesaje de avertizare catre zeci de mii de romani, utilizatori ai aplicatiei sale. Datele personale furnizate in platforma de 30.000 de conationali au cazut in mainile unor persoane din afara companiei in toamna anului 2016.

Numele, adresele de e-mail si numerele de telefon ale utilizatorilor romani au ajuns in mainile a doua persoane din afara Uber, in toamna anului 2016, anunta compania. Este cea mai mare scurgere de informatii personale care a afectat compania americana de ride-sharing de la infiintarea sa. Datele a nu mai putin de 57 de milioane de utilizatori au fost furate, iar in Romania numarul celor afectati se ridica la circa 30.000.

„In Romania e vorba de aproximativ 30.000 de utilizatori si soferi parteneri. Aceasta este mai degraba o aproximare decat o numaratoare precisa, deoarece uneori informatiile pe care le primim prin aplicatie sau pagina web si pe care le folosim pentru a asocia un cod de tara nu sunt acelasi cu cele din tara in care persoanele chiar traiesc”, spun reprezentanti Uber.

Divizia locala, Uber Romania, a reactionat si ea la anuntul facut de compania mama, cu scopul de a-si linisti utilizatorii.

“Imediat dupa ce noua conducerea Uber a aflat despre incidentul din 2016, a fost demarata o investigatie amanuntita, in cooperare cu experti externi in securitate. Conform expertilor, nu exista informatii potrivit carora date sensibile, precum detaliile cardurilor bancare, ar fi fost accesate sau descarcate. Nu am observat nici o urma de frauda sau utilizare abuziva in urma incidentului, dar continuam sa monitorizam conturile afectate”.