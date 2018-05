Atacul cibernetic a vizat in special jurnalisti rusi, responsabili guvernamentali, dar si angajati ai unor companii private.

Un canadian acuzat ca a fost unul dintre piratii aflati la originea unui atac cibernetic de amploare comis asupra grupului Yahoo in 2014 a fost condamnat marti la cinci ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite, citat de AFP.

Karim Baratov, in varsta de 23 de ani, a fost condamnat si la plata unei amenzi a carei contravaloare acopera toate bunurile sale, au precizat autoritatile americane, care l-au acuzat pe inculpat ca a fost angajat - alaturi de un alt pirat cibernetic - de agenti ai serviciilor secrete rusesti pentru a pirata conturi de e-mail Yahoo intre 2014 si 2016. in total, acel atac cibernetic a afectat aproximativ 500 de milioane de utilizatori.

Prin aceasta condamnare, justitia "a transmis un mesaj clar piratilor informatici: participarea la atacuri cibernetice finantate de catre state va avea consecinte importante", a declarat procurorul federal din California de Nord, Alex Tse, citat intr-un comunicat difuzat de Departamentul de Justitie al Statelor Unite.

Intrucat sistemul judiciar american permite acest lucru, condamnarea de marti a fost pronuntata in absenta unui proces, in virtutea unui acord incheiat intre parti.

Rolul jucat de Karim Baratov in acel atac cibernetic a fost acela de "a pirata conturile de e-mail ale unor persoane de care era interesat complicele lui, care lucra pentru FSB (serviciul secret al Federatiei Ruse, n.r.), si de a-i furniza acestuia parolele asociate acelor conturi in schimbul unor sume de bani", precizeaza acelasi comunicat. Autoritatile de la Moscova au negat intotdeauna aceste acuzatii.

Karim Baratov, originar din Kazahstan, a fost arestat in Canada in martie 2017 la cererea autoritatilor americane si nu a contestat extradarea sa in Statele Unite. El a fost transferat in California in august 2017.

In plus fata de Karim Baratov, alte trei persoane au fost puse sub acuzare in acest dosar: doi agenti ai FSB (succesorul KGB-ului) - Dmitri Dokuceaev si Igor Suskin - si un alt pirat cibernetic, rusul Aleksei Belan, supranumit "Magg".

Grupul Yahoo, cumparat intre timp de consortiul Verizon, a fost afectat de un alt scandal de piraterie in masa incepand din 2013 - dezvaluit de reprezentantii companiei la sfarsitul anului 2017 -, care a afectat totalitatea celor 3 miliarde de conturi ale sale.

Statele Unite acuza cu regularitate Rusia ca orchestreaza atacuri cibernetice impotriva cetatenilor si institutiilor sale si ca organizeaza manipulari politice pe internet. Autoritatile de la Moscova neaga insa cu fermitate aceste acuzatii.

Sursa: Agerpres