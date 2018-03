Documentul s-a vandut cu o suma fabuloasa la licitatie.

O cerere de angajare de o pagina completata de Steve Jobs in urma cu peste 40 de ani, care reflecta aspiratiile de la acel moment ale viitorului fondator al Apple, s-a vandut pentru 174.000 de dolari in cadrul unei licitatii desfasurate in SUA. Pretul final a fost de peste trei ori mai mare decat cel estimat.

Norocosul castigator a fost un antreprenor pe internet din Anglia, care a dorit sa ramana anonim, a mentionat casa de licitatii RR Auction din Boston, organizatoarea vanzarii.

Potrivit acesteia, aceasta cerere de angajare, datand din 1973, in care se pot gasi greseli de ortografie si de punctuatie, era estimata sa se vanda pentru suma de 50.000 de dolari.

In dreptul numelui, fondatorul Apple a scris "Steven jobs", iar la adresa "reed college", facultatea din Portland, Oregon, pe care a frecventat-o pentru scurt timp. In dreptul telefonului, este completat scurt: "nici unul".

Documentul nu precizeaza pentru ce pozitie sau companie a aplicat atunci Steve Jobs, insa alaturi de prietenul sau, Steve Wozniak, el a fondat Apple circa trei ani mai tarziu.

Potrivit casei de licitatii, pretul ridicat obtinut pentru aceasta cerere de angajare reflecta influenta pe care continua sa o aiba Jobs, care a murit de cancer in 2011, la varsta de 56 de ani.

Printre alte itemuri vandute la aceeasi licitatie online s-a numarat un manual tehnic pentru Apple Mac OS X semnat de Jobs in 2001 si vandut pentru 41.806 de dolari si un fragment dintr-un ziar din 2008, semnat, care-l infatiseazape Jobs vorbind de Conferinta Dezvoltatorilor Apple si achizitionat pentru 26.950 de dolari.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images