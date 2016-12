O imagine aparuta pe net promite sa inlocuiasca mesajele clasice de Sarbatori :)

Mesajele obisnuite trimise de Craciun si Anul Nou pot fi inlocuite in acest an de aceasta fotografie - imaginea s-a viralizat rapid pe internet datorita mesajului ascuns in spatele ei.

Nu este insa tocmai simplu sa descifrezi ce scrie in fotografie - trebuie sa inchizi un ochi, sa inclini telefonul la un unghi de 10-20 de grade si sa privesti dinspre partea de jos a telefonului, unde e mufa USB. Astfel vei putea citi unul dintre mesaje!

Ingeniozitatea cu care este creata aceasta imagine face ca ea sa contina 2 mesaje - repetand procesul si privind din partea stanga, acolo unde sunt tastele de volum la majoritatea telefoanelor, dezvaluie cel de-al doilea mesaj.

Ati putut citi ce scrie? :)

Iata mesajele: din partea de jos - "We wish you a Merry Christmas"

din lateral stanga - "And a Happy New Year"