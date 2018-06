Compania americana Uber trebuie sa faca fata unui scandal monstruos.

Uber a facut public faptul ca datele personale ale zeci de milioane de utilizatori ai aplicatiei de ride-sharing au cazut in mainile hackerilor. Atacul a avut loc in 2016, insa Uber i-a anuntat pe fiecare in parte acum. Printre pagubiti sunt si romani.

Nu mai putin de 57 de milioane de utilizatori din toata lumea ai aplicatiei Uber au primit in aceste zile un mesaj care i-a ingrijorat. Compania americana i-a pus la curent cu faptul ca datele lor personale au cazut in mainile unor hackeri la sfarsitul anului 2016. Incidentul a fost anuntat la vremea respectiva, insa nu se cunostea dimensiunea scurgerii de informatii.

„In luna noiembrie 2016, Uber a luat cunostinta de faptul ca doua persoane din afara companiei accesasera anumite date ale utilizatorilor stocate pe o platforma de stocare in cloud oferita de un tert furnizor. Dupa stiinta noastra, accesul neautorizat a inceput la data de 13 octombrie 2016 si s-a incheiat cel tarziu la data de 15 noiembrie 2016”, noteaza reprezentantii companiei.

Acestia si-au anuntat utilizatorii ca printre datele compromise se afla adresele de e-mail, numerele de telefon si numele userilor. Totodata, Uber face precizarea ca nu exista indicii care sa arate ca informatiile referitoare la conturile bancare, datele de nastere si istoricul deplasarilor utilizatorilor sa fi avut aceeasi soarta.

„In unele cazuri, informatia accesata a inclus date colectate de la utilizatori sau date asociate de catre Uber contului utilizatorilor precum: ID-uri unice ale utilizatorilor (Universally Unique Identifier - UUID); anumite date de localizare statice, ca de exemplu latitudinea si longitudinea locatiei unde a fost creat contul Uber; token utilizatori; evaluare utilizatori; notite ale angajatilor Uber; parole criptate si sume datorate de Uber soferilor parteneri”, spun reprezentantii Uber.

Sefii Uber spun ca nu e necesar ca utilizatorii sa ia vreo masura de protectie ca urmare a acestui incident. Cu toate acestea, Uber va monitoriza in continuare toate conturile utilizatorilor lor, pentru a creste protectia acestora in fata unor tentative de frauda ulterioare.

„Ne cerem scuze pentru acest incident. Va asiguram ca suntem dedicati mentinerii integritatii si securitatii datelor dvs. cu caracter personal”, spun acestia.

Cu toate acestea, s-ar putea ca apelul la calm lansat de Uber sa nu fie satisfacator pentru o mare parte a utilizatorilor anuntati prin e-mail. In aceste conditii, cel mai bun mijloc de a-si proteja datele bancare, cele mai importante de altfel, ar fi sa-si inchida actualele conturi bancare si sa deschida altele.

Cu siguranta, informatiile legate de adrese de e-mail si numere de telefon vor fi speculate in scop publicitar. Asa ca, daca in perioada imediat urmatoare veti primi mai multe mesaje care va indeamna sa cumparati diverse bunuri, de la companii ori site-uri pe care nu ati intrat niciodata, ar putea avea o legatura cu scurgerea de informatii Uber.