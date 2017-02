Ceasul Apocalipsei indica faptul ca ne aflam la 150 de secunde de dezastru.

Celebrul Ceas al Apocalipsei a fost dat cu 30 de secunde mai aproape de miezul noptii, dupa ce in cursul anului trecut a indicat ora 11:57:00. Organizatia care se ocupa de acest ceas simbolic, cu valoare de avertisment pentru umanitate, Bulletin of the Atomic Scientists, a anuntat astfel ca remarca o crestere a pericolului la care este expusa intreaga omenire, de la schimbarile aduse de incalzirea globala si pana la posibilitatea izbucnirii unui razboi nuclear, conform site-ului radiodifuziunii nationale americane.

Astfel, in cursul anului 2017, Ceasul Apocalipsei va indica ora 11:57:30, sugerand ca suntem la doar 2 minute si jumatate distanta de distrugerea civilizatiei umane.

In acest an, Ceasul Apocalipsei se afla cel mai aproape de fatidica ora 12:00:00 din ultimii 64 de ani. In 1953 oamenii de stiinta au fixat ora la 11:58:00 dupa ce atat SUA cat si URSS testasera cu succes bombe cu hidrogen.

"Sa nu ne facem iluzii, acest an va fi unul dificil", a declarat Rachel Bronson, director executiv al Bulletin of the Atomic Scientists, dupa ce a fost anuntata joi noua ora a Ceasului Apocalipsei.

Inainte de anunt, organizatia Bulletin of Atomic Scientists a precizat ca factorii care au determinat apropierea cu inca 30 de secunde de sfarsitul lumii includ "emergenta nationalismului strident la nivel global, comentariile facute de presedintele Donald Trump cu privire la armamentul nuclear si la schimbarile climatice, un peisaj al securitatii globale din ce in ce mai intunecat si o nepasare din ce in ce mai generalizata in fata expertizelor stiintifice".

Inainte de aceasta modificare, Ceasul Apocalipsei nu a mai fost modificat din anul 2015, cand minutarul a avansat cu 2 minute spre miezul noptii, indicand ora 11:57:00.

Decizia de a da si mai aproape ceasul de sfarsit a fost anuntata la National Press Club. Printre cei care au participat la anuntul de joi se numara fostul ambasador al SUA la ONU Thomas R. Pickering si Sharon Squassoni de la Centrul pentru Studii Strategice si Internationale. Un eveniment simultan a fost organizat la Universitatea Stanford cu participarea guvernatorului de California, democratul Jerry Brown, a fostului secretar de stat George Schultz si a fostului ministru al apararii William Perry.

Creat in 1947, Ceasul Apocalipsei (Doomsday Clock) a fost conceput de oamenii de stiinta care au participat la Proiectul Manhattan (proiectul ce a produs primele arme nucleare). Initial considerat un indicator al probabilitatii de producere a unui conflict nuclear, Ceasul Apocalipsei reprezinta in prezent si alte amenintari, printre care schimbarile climatice, armele biologice si amenintarile cibernetice.