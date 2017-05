Cercetatorii in securitate cibernetica au descoperit indicii privind autorii virusului WannaCry.

Expertii au descoperit luni noaptea o posibila legatura nord-coreeana in campania de atacuri informatice, care a produs haos in intreaga lume si a deschis noi rupturi politice in relatia dintre Rusia si Statele Unite, transmite France Presse.

Dupa trei zile de la inceperea primului val al acestui atac cibernetic masiv, un oficial american a dezvaluit ca numărul calculatoarelor afectate a ajuns la 300.000, dar rata de infectare s-a redus considerabil in întreaga lume.

De asemenea, au inceput sa apara si primele dovezi cu privire la originea acestei campanii, care a provocat haos in pana la 150 de tari din întreaga lume.

Cercetătorul Google, Nell Mehta, a postat imaginea unui cod ce demonstreaza anumite similaritati intre virusul WannaCry si o incercare de hacking atribuita regimului de la Phenian.

Alti experti s-au indreptat spre acelasi indiciu lasat in urma de catre hackeri, declarand ca in spatele atacurilor cibernetice sunt hackerii guvernamentali din Coreea de Nord.

"Credem ca asta ar putea sa fie cheia pentru rezolvarea unei parti a misterului din jurul acestui atac", au declarat cercetatorii de la firma de securitate cibernetica Kaspersky.

Directorul Intezer Labs, Itai Tevet, a confirmat legatura dintre regimul nord-coreean si WannaCry: "Intezer Labs confirma atribuirea #WannaCry catre Coreea de Nord, nu doar din cauza functiei din Lazarus. Mai multe detalii vor veni”, a scris directorul firmei israeliene de securitate cibernetica, intr-un mesaj postat pe Twitter.

