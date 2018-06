Un algoritm de Inteligenta Artificiala a prezis numele echipei castigatoare.

Un studiu realizat de compania Goldman Sachs arata numele echipei care are cele mai mari sanse sa castige anul acesta Cupa Mondiala.

Numele a fost ales in urma a milioane de simulari realizate de un computer dotat cu Inteligenta Artificiala.

Computerul a analizat o baza uriasa de date, care include strategiile de joc ale echipelor, punctele tari si punctele slabe ale fiecarui jucator si rezultatele recente obtinute de echipe.

Conform acestor estimari, Cupa Mondiala va fi castigata anul acesta de Brazilia, scrie Daily Mail.

Nu este chiar surprinzator, avand in vedere ca Brazilia a castigat de 5 ori pana acum Cupa si este favorita si in acest an.

Algoritmii de Inteligenta Artificiala au mai prezis de asemenea ca Franta, Portugalia si Germania vor ajunge in semifinale.

Cu toate acestea, o alta simulare, realizata de un alt computer, de la Universitatea Tehnica din Dortmund, prezice un alt castigator al Cupei: Spania.

Rezultatul a fost dat dupa 100.000 de simulari, care au combinat metode de invatare avansata cu date statistice.

Insa daca Germania va ajunge in sferturi (are o sansa de 55%), atunci ea devine favorita la castigarea Cupei.

Iata clasamentul facut de Goldman Sachs cu echipele care au cele mai mari sanse de castig:

Brazilia - 18,5%

Franta - 11,3%

Germania - 10,7%

Portugalia - 9,4%

Belgia - 8,2%

Conform estimarilor, tara gazda, Rusia, nu va depasi etapa grupelor, in timp ce Arabia Saudita va fi o surpriza placuta.

Foto: Getty Images