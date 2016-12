Compania americana de securitate LogRhythm a lansat un avertisment ingrijorator. Conform vice-presedintelui si a sefului in securitatea informatiei, James Carder, internetul va cadea anul viitor pentru 24 de ore. Iar problema nu va fi doar una tehnica ce va impiedica utilizatorii sa-si schimbe statusul.

"In 2017, vom vedea o lovitura majora undeva, candva. Daca internetul cade, pietele financiare vor fi in prag de colaps" spune Carder, citat de Business Insider. Expertul in securitate spune ca semnele au aparut de anul acesta cand atacatorii "au testat rachetele aruncandu-le in ocean".

"Am vazut atacul DDoS impotriva DynDNS in urma cu doar 2 luni. Acela a dus la caderea unor site-uri majore precum Twitter si Spotify pentru cateva ore. Am vazut atacuri similare ce au lovit Brian Krebs inainte de atacul impotriva Dyn. Au fost doar niste teste. Daca poti demonstra ca este posibil sa opresti niste site-uri masive si o mare parte din internetul din SUA pentru cateva ore, un blocaj de 24 de ore pare destul de simplu de facut, nu?" spune Carder.

Acesta mai previne in ceea ce priveste problema stirilor false, spunand ca hackerii vor tinti site-uri media majore precum CNN si Fox News. "Puterea influentei a inceput sa se mute de la sursele main stream si nu cred ca acestea isi permit ca acest lucru sa continue. Vor raspunde impotriva amenintarii stirilor false incercand sa implementeze un nivel de control media si probabil se va ajunge prea departe. Cred ca hackerii, in numele protejarii libertatii de exprimare, vor raspunde prin atacarea unui gigant media" a incheiat expertul in securitate.