Conducerea retelei de socializare a inceput deja testarea pentru anumiti utilizatori.

Twitter anunta ca are in vedere sa creasca numarul limita de caractere dintr-un mesaj.

In prezent, limita este 140 caractere, iar multi utilizatori s-au plans ca este prea putin pentru a putea exprima un mesaj coerent si clar. Astfel, numarul de caractere ar putea creste la 280, scrie Daily Mail.

Problema cu spatiul insuficient apare mai ales la utilizatorii care scriu in anumite limbi, unde cuvintele sunt mai lungi.

Spre exemplu, in limbile asiatice nu este o problema, pentru ca acestea au semne specifice, iar un semn poate transmite mult mai multe informatii ca o litera.

Astfel, foarte putine postari scrise in japoneza au 140 de caractere, majoritatea fiind mult mai scurte: in jur de 15 semne.

In schimb, multi utilizatori care scriu in franceza, engleza sau spaniola s-au plans ca le este greu sa se experime pe Twitter din cauza limitei de caractere si ca sunt nevoiti sa piarda timp ca sa editeze mesajele pentru a le scurta.

Cei care scriu in limbi asiatice si nu au aceasta problema par mai incantati de aceasta retea de socializare si posteaza mult mai des.

Twitter are in prezent 328 milioane de utilizatori, in timp ce Facebook are peste 2 miliarde.

Deocamdata schimbarea va fi testata doar pe un numar limitat de utilizatori. Nu se stie cand va aplica Twitter noua limita de caractere pentru toti utilizatorii si daca va lua intr-adevar aceasta decizie.