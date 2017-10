Vezi comunicatul oficial.

DefCamp, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, ajunge la cea de-a opta editie.

Evenimentul de anul acesta se desfasoara pe 9 si 10 noiembrie la Bucuresti si reuneste peste 1.300 de participanti din intreaga lume, specialisti in securitate cibernetica si speakeri de renume, care vor impartasi cu publicul ultimele cercetari si noutati din domeniu. La conferinta sunt asteptati reprezentanti de la peste 400 de companii, dar si din sectorul academic sau public.

„Studiile arata ca una din patru companii va avea un incident cibernetic in urmatorii doi ani. Scopul nostru este ca, de la o editie la alta, sa atingem un public tot mai mare si mai diversificat, tocmai pentru ca securitatea cibernetica este un domeniu vital pentru societatea in care traim.

In egala masura, ne dorim ca experienta participantilor sa fie una completa, care sa-i ajute in cat mai multe directii. Pe de o parte, speakerii invitati impartasesc cu publicul ultimele noutati din domeniu, iar pe de alta parte, in spatiul de joaca Hacking Village, oferim participantilor posibilitatea de a dobandi si de a-si consolida cunostintele tehnice ofensive si defensive necesare pentru a identifica si elimina potentialele amenintari cibernetice asupra infrastructurilor informatice pe care le reprezinta.

O premiera pentru DefCamp 2017 este sesiunea de prezentari Business Security. Acestea au fost introduse in agenda in special pentru reprezentantii companiilor care inteleg ca orice afacere cu o componenta IT in procesul de business trebuie sa ia in calcul si masurile de securitate pentru a-si proteja integritatea financiara, reputatia si datele”, a declarat Andrei Avadanei, fondator si coordonator DefCamp.

Conform unui raport realizat de CERT-RO, in anul 2016 au fost identificate peste 110 milioane de alerte de securitate cibernetica, care au vizat aproape trei milioane de IP-uri (aproximativ 39% din totalul IP-urilor inregistrate in Romania).

De asemenea, in studiul “Cost of Data Breach Study” realizat de IBM, reiese un cost mediu de 141$ pe fiecare document pierdut de o companie. Nu este o suma mare, dar trebuie sa luam in calcul faptul ca o companie pierde cel putin 1.000 de documente intr-un incident informatic.

Situatia devine si mai alarmanta cand aflam ca un astfel de incident este identificat si controlat in peste 200 de zile de la momentul in care atacul are loc.

DefCamp s-a remarcat in mod constant prin prezenta unor speakeri renumiti la nivel global, astfel ca nici anul acesta nu vor lipsi unele dintre cele mai importante personalitati ale domeniului securitatii cibernetice.

La aceasta editie vor fi prezenti peste 50 de speakeri, atat din Romania, cat si din strainatate, care vor aborda o serie ampla de subiecte de interes precum securitatea IT prin inteligenta artificiala, blockchain security, securitatea infrastructurilor critice, vulnerabilitatile din prezent si viitorul dispozitivelor IoT, eficienta algoritmilor criptografici, criminalitatea informatica in orasele inteligente, reglementarile privind protejarea datelor personale, razboiul cibernetic, ransomware, dezvoltarea responsabila a aplicatiilor si multe alte teme. Agenda conferintei este acum disponibila pe site-ul oficial.

Printre numele deja confirmate se afla April C. Wright, Information Security and Compliance la Verizon Wireline, o prezenta care in ultimii 25 de ani de activitate a indeplinit roluri ofensive, defensive, operationale si de dezvoltare in infrastructuri globale de calibru.

Un alt speaker important care va vorbi la DefCamp 2017 este Mike Spicer, aflat cu aceasta ocazie pentru prima data in Europa. Mike va prezenta WiFiCactus, un dispozitiv de dimensiunea unui rucsac care poate intercepta pasiv 50 de canale Wireless in paralel.

Evenimentul va avea doua paneluri, primul dintre ele avand subiectul “Securitatea cibernetica in business”. Focusul discutiei va fi directionat catre riscurile la care sunt supuse afacerile in aceasta era a amenintarilor de securitate.

Discutia va fi moderata de Consilierul Ambasadei Austriei, Sectia Comerciala, iar printre speakerii confirmati se afla experti in IT din companii renumite din Austria si Romania, precum si din cadrul Ministerului de Interne al Austriei.

Al doilea panel, “Provocarile legislatiei privind securitatea cibernetica”, va lansa dezbateri despre implementarea Directivei NIS (Network Internet Security) si modul in care aceasta ar putea schimba strategia Romaniei privind pericolele digitale. Aceste subiecte vor fi dezbatute de experti in IT din cadrul Guvernului, Camerei Deputatilor, CERT-RO si Asociatia pentru Tehnologie si Internet.

Hacking Village revine si la a opta editie a conferintei DefCamp cu 10 concursuri care vor provoca participantii. Premiile vor fi in valoare de peste 10.000 euro. Vor fi puse in aplicare diverse scenarii inspirate din problemele cu care se confrunta companiile in ceea ce priveste securitatea cibernetica.

Participantii vor avea posibilitatea de a identifica vulnerabilitati, de a invata cum sa le exploateze si sa gaseasca cele mai bune solutii pentru a le preveni in viitor.