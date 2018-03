Un studiu recent arata modul in care romanii comunica prin intermediul unui smartphone cu partenerii de viata.

Unul din trei romani (36%) foloseste aplicatii de dating, insa doar unul din 10 (14%) si-a intalnit partenerul actual prin intermediul acestei metode.

Aceasta este concluzia studiului “Relatii inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piata IPSOS, colectand date din 12 tari, inclusiv din Romania.

Pentru ca tehnologia a schimbat dinamica relatiilor, inclusiv a inceputurilor de relatii, 73% dintre romani fac schimb de numere de telefon atunci cand intalnesc o persoana care prezinta interes pentru inceperea unei relatii si 35% dintre romani adauga persoana respectiva pe conturile de social media, continuand interactiunea dupa acest pas.

Mai mult, 53 % dintre romanii intervieviati sustin cu tarie ca mesajele sunt cea mai buna modalitate de exprimare a sentimentelor, iar 59% dintre romanii care se afla in relatii la distanta cred ca flirtul prin intermediul mesajelor text si a aplicatiilor de messenger reprezinta cea mai buna metoda pentru a mentine scanteia in relatiile la distanta.

Conform studiului comandat de Huawei, sarutul de noapte buna nu mai simbolizeaza sfarsitul intalnirii, aceasta continuand pe telefon. 43% dintre romani recunosc ca flirteaza prin intermediul smartphone-ului, in timp ce doar 17% dintre romani recunosc ca au folosit smartphone-ul pentru trimiterea mesajelor intime sau cu continut privat.

De la mesaje la aplicatii de dating, smartphone-urile au reusit sa schimbe felul in care incepem si construim o relatie, astfel ca, in zilele noastre, este din ce in ce mai greu sa dai dreptate zicalei potrivit careia “Dragostea trece prin stomac”, fiind evident ca trece prin smartphone.

Cercetarea de piata a fost realizata pentru Huawei de catre compania Ipsos si a fost efectuata in luna ianuarie 2018 pe urmatoarele piete: Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Danemarca, Grecia, Ungaria, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia si Turcia.