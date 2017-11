Marissa Mayer si-a cerut scuze pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor Yahoo.

Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la numarul tot mai mare al atacurilor cibernetice impotriva unor companii americane importante, transmite Reuters.

"Ca CEO, aceste furturi au avut loc in timpul mandatului meu, doresc sa exprim scuze sincere fiecaruia dintre utilizatorii nostri", a spus Mayer in comisia pentru comert din Senat.

La audiere au mai participat fostul director si directorul interimar al companiei Equifax si un director al grupului Verizon Communications.

"Din nefericire, in timp ce toate masurile noastre au ajutat Yahoo sa se apere cu succes de un baraj de atacuri din partea hackerilor privati si sponsorizati de state, agenti rusi au patruns in sistemele noastre si au furat datele utilizatorilor", a declarat Mayer.

Verizon, cel mai mare operator de servicii wireless din Statele Unite, a cumparat in luna iunie majoritatea activelor Yahoo, in aceeasi luna in care Mayer a demisionat.

Verizon a dezvaluit luna trecuta ca toate cele 3 milioane de conturi ale utilizatorilor au fost compromise in 2013, comparativ cu o estimare de peste 1 milion facuta in decembrie 2016.

In luna martie, procurorii federali au acuzat doi agenti de spionaj rusi si doi hackeri ca in 2014 au furat 500 de milioane de conturi Yahoo. A fost pentru prima oara când guvernul american a inculpat spioni rusi pentru infractiuni cibernetice.

Acuzatiile au fost facute pe fondul controverselor legate de posibila implicare a Kremlinului in piratarea informatica a alegerilor prezidentiale americane din 2016 si de posibilele legaturi intre politicieni rusi si asociati ai presedintelui Donald Trump.

Rusia a negat ca ar fi incercat sa influenteze in vreun fel alegerile din Statele Unite.

Yahoo a solicitat utilizatorilor sa isi schimbe parolele si a luat masuri pentru ca datele sa fie mai sigure, a spus Mayer.

"Stim acum ca ofiteri de securitate rusi si hackeri sustinuti de statul rus au fost responsabili pentru atacurile complexe, sofisticate lansate impotriva sistemelor Yahoo", a declarat Mayer.

Ea a mai spus ca este nevoie de urmarirea agresiva a hackerilor pentru a le descuraja eforturile si ca si cele mai bine protejate companii ”pot cadea victime ale acestor infractiuni.

Sursa: News.ro

Foto: Getty Images