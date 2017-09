WhatsApp va avea in curand o versiune Business.

Facebook a anuntat ca va lansa o noua versiune de WhatsApp, pentru a carei folosire marile companii vor plati. Aceeasi aplicati va avea si o versiune cu functionalitate redusa, ce va putea fi folosita gratuit de firmele mici si mijlocii.

Cei de la Facebook nu au detaliat facilitatile viitoarei aplicati, limitandu-se la a spune ca marile companii vor putea trimite utilizatorilor via WhatsApp informatii precum cele legate de zboruri sau confirmari de livrare.

COO-ul WhatsApp, Matt Idema, a declarat pentru The Wall Street Journal ca inca nu a fost pus la punct planul de monetizare, insa ca, cu siguranta, viitoarea versiune de business va fi disponibila contra cost pentru marile companii.

Se pare ca Facebook incearca sa se tina de cuvant si sa nu includa reclame traditionale in WhatsApp. In schimb, compania americana pare sa adopte o strategie pe care incearca sa o puna in practica si in cazul celeilalte aplicatii de chat pe care o detine, Facebook Messenger.

Cei de la WhatsApp au la indemana mai multe variante pe care le pot explora in vederea monetizarii. Una dintre acestea este oferirea asa-numitilor boti de chat marilor companii. Acesti boti pot fi programati sa ofere in mod automat informatii utilizatorilor.

Botii pot fi folositi pentru a raspunde la intrebari sau a inregistra comenzi, spre exemplu. O alta varianta ce poate fi monetizata este functia de profiluri multiple.

Marile companii ar putea, de asemenea, plati suplimentar daca doresc ca mai multi angajati proprii sa poata avea acces la noua aplicatie pentru a comunica cu clientii.

Un lucru este clar: WhatsApp nu va permite companiilor sa contacteze utilizatorii care nu isi dau acceptul in acest sens. Firmele vor putea contacta doar utilizatorii care isi vor da numarul de telefon si vor fi de acord sa primeasca informari.

Sursa: News.ro