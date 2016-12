Facebook Messenger a avut parte de o schimbare majora in ceea ce priveste interfata, semanand si mai mult cu Snapchat. Noul update aduce camera in aplicatie pentru selfie-uri precum cele din Snapchat. Camera vine cu functii precum filtre, masti si stickere.

De asemenea, Facebook a mai trimis un avertisment catre utilizatori: acestia au pana pe 20 decembrie termen sa schimbe pozele de profil care folosesc un Snapcode (cele care au imagini precum QR-ul pe care le poti scana pentru a adauga pe cine pe Snapchat) altfel pozele vor fi sterse!

Facebook is warning Page admins it will delete Snapchat snapcode images set as profile images if not changed by Dec 20th pic.twitter.com/1wjHx882zZ