Tabloul a fost cenzurat deoarece continea o scena considerata indecenta.

O reprezentare a unei faimoase picturi semnate de Eugene Delacroix, infatisand o fata cu sanii goi tinand in mana un steag francez, a fost cenzurata temporar pe Facebook, care a recunoscut ulterior ca a fost vorba de o "eroare".

"Lucrarea 'La Liberté Guidant le Peuple' isi are perfect locul pe Facebook si este in concordanta regulile noastre de publicitate", a raspuns duminica reteaua de socializare intr-un comunicat.

"Pentru a proteja integritatea serviciului nostru, verificam milioane de imagini publicitare in fiecare saptamana si uneori facem greseli. Ne cerem scuze pentru aceasta eroare utilizatorului in cauza", a precizat gigantul american.

Regizorul Jocelyn Fiorina folosise o imagine a faimoasei picturi de Delacroix pentru promovarea on-line a piesei sale de teatru "Coups de feu rue Saint-Roch", care se joaca la Paris.

"Dupa un sfert de ora de la postarea anuntului, Facebook ni l-a blocat, spunandu-ne ca nu este posibila difuzarea unei imagini continand nuditate", a declarat Jocelyn Fiorina.

In urma acestui raspuns, regizorul a postat un nou anunt, de aceasta data cu imaginea tabloului, cu mesajul: "cenzurat de Facebook" in dreptul sanilor femeii. Aceasta imagine nu a fost cenzurata.

Jocelyn Fiorina nu a reactionat imediat duminica dupa comunicatul de presa al Facebook. Regizorul a incercat deja de doua ori in luna iunie sa foloseasca celebra pictura - care figura in trecut pe o bancnota in franci - pentru a-si promova piesa de teatru pe Facebook, insa fara succes.

"Am schimbat mesaje cu moderatorii care s-au dovedit inflexibili, spunand ca si pentru un tablou din secolului al XIX-lea, nu este acceptabil", isi aminteste el.

Facebook este acuzat in mod regulat in legatura cu continuturile pe care alege sa le autorizeze.

Justitia franceza a respins joia trecuta acuzatiile formulate de un utilizator care a reprosat Facebook inchiderea contului sau pentru ca a publicat o fotografie a picturii "Originea lumii", de Gustave Courbet, reprezentand torsul unei femei culcate care-si expune sexul.

Cu toate acestea, instanta a recunoscut "eroarea" facuta de Facebook, care si-a exercitat "dreptul de a inchide (contul) fara o notificare rezonabila" si "fara a preciza motivele acestei dezactivari".

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images