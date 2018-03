Facebook va propune, in saptamanile urmatoare, o serie de schimbari privind politica de utilizare a datelor.

Potrivit Facebook, s-a remodelat intregul meniu de Setari pentru dispozitivele mobile, de sus in jos, astfel incat totul sa poata fi gasit cu usurinta. De asemenea, s-a renuntat la diferitele Setari dispersate pe aproape 20 de ecrane si toate au fost aduse intr-un singur loc.

In plus, apare un nou meniu, botezat Privacy Shortcuts, ce permite controlul datelor din cateva atingeri ale ecranului si ofera explicatii clare despre modul in care acest control functioneaza.

"Toate aceste elemente ofera o experienta vizuala imbunatatita, mai clara si mai usor de gasit. De aici, utilizatorii pot sa isi imbunatateasca securitatea contului: mai multe straturi de protectie pot fi adaugate contului, precum autentificarea in doi pasi (...), sa isi gestioneze informatiile personale: postarile de pana atunci pot fi revizuite sau sterse daca este cazul, stabileasca ce reclame sunt afisate: prin gestionarea informatiilor pe care le folosim pentru a afisa reclame, controleze cine poate vedea postarile si informatiile de profil (...)", noteaza compania.

Reprezentantii retelei de socializare precizeaza ca, prin noua optiune Access Your Information, utilizatorii pot accesa si gestiona informatii, precum: postari, reactii, comentarii sau cautari.

"Din aceasta sectiune pot fi sterse orice informatii din Timeline sau legate de profil, ce nu ar trebui sa mai fie pe Facebook. Am simplificat si modul in care datele postate pe Facebook pot fi descarcate - pentru ca, in esenta, acestea apartin utilizatorilor. O copie securizata a acestora poate fi descarcata si chiar transferata catre un alt serviciu. Aici sunt incluse fotografii, contacte adaugate contului, postari din Timeline si altele", precizeaza Facebook intr-un comunicat de presa.

Scandalul datelor personale a izbucnit in urma cu circa doua saptamani zile, dupa ce s-a aflat ca firma Cambridge Analytica din Regatul Unit a colectat date personale a circa 50 de milioane de utilizatori ai retelei Facebook, fara acordul acestora, pentru a le folosi in campania electorala din 2016 a presedintelui SUA, Donald Trump.

Cambridge Analytica a folosit, se pare, aplicatia "thisisyourdigitallife", dezvoltata de catre profesorul de psihologie Aleksandr Kogan de la Universitatea din Cambridge.

Aplicatia a fost instalata de circa 300.000 de persoane, care au permis, astfel, accesul atat la datele lor, cat si ale prietenilor lor din retea, ceea ce a insemnat un total de zeci de milioane de utilizatori Facebook.

Mark Zuckerberg si-a exprimat, saptamana trecuta, regretul si a recunoscut erorile. Acesta a promis ca va limita accesul la datele personale prin aplicatii terte si ca vor fi informati toti utilizatorii ale caror date ar fi putut fi folosite fara consimtamantul lor.

Conform expertilor de la eMarketer, Facebook a pierdut, anul trecut, 2,8 milioane de utilizatori cu varsta mai mica de 25 de ani si va pierde inca doua milioane de utilizatori americani in cursul acestui an.

Sursa: Agerpres