Facebook anunta Messenger Kids, o versiune a aplicatiei sale de chat creata special pentru copii.

Messenger Kids este o aplicatie dedicata, conform celor de la Facebook, copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani. Noua aplicatie nu necesita un cont de Facebook din partea copiilor si acorda parintilor drepturi de administrator.

Pentru a fi in acord cu legislatia in vigoare din mai multe tari, Messenger Kids nu presupune existenta unui cont de Facebook al copiilor care folosesc aplicatia. In tari precum Statele Unite, copiii sub 13 ani nu pot avea cont de Facebook.

Este, insa, necesar contul de Facebook al unuia dintre parinti, acesta avand drepturi de administrator asupra aplicatiei. Messenger Kids poate fi descarcata doar de catre un parinte, iar acesta controleaza lista de contacte a copilului.

Aplicatia se concentreaza in jurul comunicarii scrise si video, oferind si o serie intreaga de optiuni dedicate tinerilor. Printre acestea se numara mai multe tipuri de filtre si masti, precum cele popularizate de Snapchat.

Pentru a nu fi suspectata de anumite intentii ascunse, Messenger Kids nu va include reclame. Compania americana a facut clar faptul ca aplicatia nu va colecta datele personale ale copiilor pentru a afisa reclame.

Scopul Facebook nu este unul cu rezultate imediate. Prin Messenger Kids compania nu urmareste sa obtina venituri directe, ci mai degraba incearca sa-si asigure viitorul.

Cum copiii nu au cont de Facebook pana la o anumita varsta, Facebook incearca sa creeze o legatura cu acestia, prin intermediul parintilor, legatura care sa-i atraga pe cei mici in retea cand vor ajunge la o varsta care le va permite sa-si creeze un cont.

Deocamdata Messenger Kids este disponibila doar in Statele Unite, dar Facebook a anuntat ca o va lansa treptat si in alte tari.

Sursa: News.ro