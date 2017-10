Facebook a inceput testarea serviciului de tip paywall.

Prin acest serviciu, continutul postat de publisheri pe Facebook va fi disponibil contracost. Anuntat de Mark Zuckerberg inca din luna august, paywall-ul va presupune plata unui abonament din partea utilizatorilor pentru acces complet la stirile publicatiilor care posteaza pe Facebook a intrat in faza de test.

Facebook ofera doua optiuni publisherilor care vor sa intre in acest program. Prima reprezinta un sistem contorizat in care sunt gratuite primele 10 materiale dintr-o luna, dupa care este necesara abonarea pentru accesul la alte stiri ale publicatiei respective.

Cea de-a doua optiune lasa libertatea publicatiilor de a alege ce materiale sunt disponibile gratuit si ce materiale au accesul blocat in spatele paywall-ului. Cel mai probabil va exista un simbol grafic care va indica utilizatorului distinctia dintre continutul disponibil gratuit si cel care poate fi accesat contracost.

Utilizatorii care vor alege sa se aboneze pentru a avea acces complet la continutul unei anumite publicatii vor fi redirectionati de Facebook pe site-ul acesteia. Publicatia este cea care stabileste costul abonamentului si proceseaza plata.

Asa cum spunea si Zuckerberg in urma cu doua luni, Facebook nu opreste niciun procent din banii incasati de publicatii pentru abonamente. Cel putin deocamdata.

Paywall-ul Facebook va oferi acces complet pe site-ul unei publicatiei si viceversa - paywall-ul de pe site va permite citirea tuturor stirilor postate in cadrul retelei sociale.

Aici este, de fapt, castigul pentru Facebook - continutul complet care va fi disponibil in format Instant Articles va tine utilizatorul in cadrul retelei si ii va aduce venituri din reclame.

In aceasta faza de testare a paywall-ului participa urmatoarele publicatii: The Washington Post, The Economist, The Baltimore Sun, The Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune, The Boston Globe, The Houston Chronicle, The San Francisco Chronicle, The Telegraph, Le Parisien, Spiegel, Bild, Hearst si La Repubblica.

Pentru inceput, paywall-ul Facebook va fi disponibil doar pe Android, acolo unde nu exista restrictii cu privire la abonamentele vândute in cadrul aplicatiilor.

Pentru iOS, lansarea va fi amanata pana se va ajunge la un acord cu Apple sau se va gasi o alta solutie. Producatorul iPhone-ului percepe o taxa de 30% pentru orice abonament vândut in cadrul aplicatiilor.

Paywall-ul Facebook va incepe sa fie vizibil pe parcursul urmatoarelor saptamâni tuturor utilizatorilor care urmaresc cel putin una din publicatiile care participa la acest test.

