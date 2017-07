Facebook vrea sa creeze un serviciu prin care utilizatorii sa plateasca pentru a citi stiri.

Facebook lucreaza in prezent la un serviciu de stiri pe baza de abonament, la care utilizatorii se aboneaza pentru a citi noutatile publicatiilor preferate.

Compania condusa de Mark Zuckerberg vrea sa creeze un asa-numit paywall - un serviciu de stiri la care participa mai multe publicatii, care poate fi accesat de utilizatori doar pe baza de abonament.

Paywall-ul celor de la Facebook va imbraca formatul Instant Articles. Instant Articles este un format disponibil exclusiv in cadrul Facebook, care face ca articolele sa se deschida aproape instant. Veniturile din reclamele afisate in acest format este impartit de publisher cu Facebook.

Conform The Wall Street Journal, Facebook va incepe sa testeze acest serviciu in luna octombrie, cu un numar redus de site-uri de stiri. Nu se cunoaste inca ce site-uri vor participa la acest test, insa planul este ca in 2018 sa fie acceptati si mai multi publisheri, inainte de lansarea oficiala a serviciului.

Din informatiile actuale, se pare ca Facebook nu urmareste sa obtina un profit direct din viitorul paywall. Asta nu inseamna ca, ulterior, compania americana nu se poate razgandi si cere un procent din venituri publisherilor.

Facebook va avea oricum de castigat indirect dintr-un asemenea serviciu. Cu cat utilizatorii petrec mai mult timp in reteaua de socializare, cu atat mai multe reclame afiseaza Facebook.

Pe de alta parte, mutarea celor de la Facebook este vazuta si ca o incercare de impacare a publisherilor. Acestia s-au aratat din ce in ce mai nemultumiti de faptul ca marile companii de tehnologie, precum Facebook si Google, au din ce in ce mai mult control asupra distributiei informatiei in format digital si acapareaza cea mai mare parte a veniturilor.

Sursa: News.ro