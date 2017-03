Cel mai mare site pentru adulti din lume a dezvaluit cateva date despre utilizatori.

Numarul utilizatorilor care acceseaza internetul de pe smartphone-uri a crescut enorm in ultimii ani iar acest lucru se intampla si in cazul celui mai mare site pentru adulti din lume.

Conform datelor publicate de Pornhub, 72% din traficul total al site-ului este reprezentat de utilizatori care folosesc un smartphone sau o tableta.

In mod surprinzator, desi doar 26% dintre utilizatori sunt de sex feminim, femeile prefera un smartphone pentru accesarea site-ului in dauna unui calculator - 80% dintre femei fac asta, in timp ce doar 68% dintre barbati au renuntat la calculator pentru a intra pe site.

Cand vine vorba despre sistemul de operare preferat, Android depaseste iOS cu 53% fata de 45%.