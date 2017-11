YouTube Go, aplicatia de YouTube pe care Google a dezvoltat-o ca alternativa la aplicatia obisnuita, este lansata oficial.

Google vrea ca site-ul sau de video sa fie accesibil si in regiunile in care nu exista o conexiune stabila la internet sau aceasta este de slaba calitate. In acest scop, compania americana lanseaza aplicatia YouTube Go.

Testata inca din luna aprilie, aplicatia YouTube Go este o versiune mult simplificata fata de aplicatia YouTube normala.

Noua aplicatie este gandita astfel incat incarcarea paginilor si redarea clipurilor sa se faca cat mai rapid inclusiv pe conexiunile slabe sau chiar offline.

Aplicatia poate reda clipurile la rezolutie 480p, 360p sau 144p, in functie de viteza de moment a conexiunii la internet.

Utilizatorii au si optiunea descarcarii clipurilor video care pot fi urmarite mai târziu, indiferent de starea conexiunii la internet.

Clipurile descarcate pe telefon pot fi trimise prietenilor prin Bluetooth sau WiFi Direct – doua conexiuni care se realizeaza direct intre telefoane si care nu au nevoie de o conexiune la internet pentru a functiona.

Aplicatia YouTube Go este disponibila in magazinul de aplicatii Google Play doar in India si Indonezia deocamdata.

Utilizatorii din alte regiuni ale lumii o pot instala manual prin descarcarea de un site care gazduieste kit-uri de instalare ale aplicatiilor de Android.

Sursa: News.ro