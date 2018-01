Un studiu recent realizat de Kaspersky Lab arata obiceiurile riscante ale utilizatorilor online.

Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie in fata unor eventuale atacuri informatice.

Ca urmare, unii utilizatori recurg la alegerea unor parole solide si diferite pentru fiecare cont in parte, masura ce implica insa riscul de a le uita.

In schimb, altii se limiteaza la a folosi formule usor de memorat care ii fac insa predispusi la cyber-criminalitate, conform unui studiu recent realizat de Kaspersky Lab.

Potrivit studiului Kaspersky Lab, multi consumatori inteleg necesitatea de a-si proteja conturile prin alegerea unor parole sigure.

Atunci cand au fost rugati sa numeasca trei dintre conturile lor online care au nevoie de cele mai puternice parole, 63% dintre respondenti au mentionat in primul rand conturile serviciilor bancare electronice, 42% au pus pe primul loc pe cele ale aplicatiilor de plata online precum portofelele electronice, iar 41% au optat pentru conturile utilizate pentru comertul online.

Insa dificultatea reprezentata de amintirea mai multor parole sigure pentru fiecare cont in parte implica riscul blocarii accesului la date.

Potrivit cercetarii, doua din cinci persoane (38%) nu si-au putut restabili parolele dupa ce le-au uitat. Acest lucru a declansat in randul utilizatorilor sentimente de frustrare sau de stres ca urmare a imposibilitatii desfasurarii normale a activitatilor.

In ceea ce priveste pastrarea parolelor, jumatate dintre respondenti (51%) au recunoscut ca le stocheaza in conditii nesigure, un sfert dintre acestia (23%) declarand ca le noteaza pe un carnetel pentru a nu fi nevoiti sa si le aminteasca, fapt ce prezinta un risc pentru securitatea acestora.

De asemenea, pentru a evita frustrarea asociata cu nevoia de a-si aminti parole lungi, unele persoane dezvolta in schimb alte obiceiuri nesanatoase pentru siguranta parolelor.

Spre exemplu, 10% dintre respondenti au declarat ca utilizeaza aceeasi formula de acces pentru toate conturile pentru a-si putea aminti usor parola.

Acest lucru functioneaza, insa, pana cand un cyber-criminal intra in posesia acelei formule si deblocheaza toate conturile persoanei in propriul interes.

De altfel, 17% dintre consumatorii inclusi in sondajul Kaspersky Lab s-au confruntat in ultimele douasprezece luni cu un astfel de pericol in mediul online sau cu situatia in care conturile lor au fost sparte.

Cele mai vizate conturi sunt cele de e-mail (41%), urmate indeaproape de cele din retelele de socializare (37%), cele ale serviciilor bancare electronice (18%) si de pe site-urile de comert online (18%).

Sursa: Agerpres